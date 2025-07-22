شكرا لقرائتكم خبر عن "الصناعة".. تخصيص 7 مواقع لإقامة مجمعات تعدينية على مستوى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، تخصيص مواقع لإقامة سبعة مجمعات تعدينية في مناطق الرياض، ومكة المكرمة، وعسير، والباحة؛ سعيًا منها لتطوير البيئة الاستثمارية التعدينية في المملكة، وتعزيز شفافيتها وجاذبيتها لمستثمرين. مواقع الأنشطة التعدينية وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح، أن المواقع المخصصة للأنشطة التعدينية شملت أربعة مواقع في منطقة الرياض، هي مجمع ”تمير 2" بمحافظة المجمعة على مساحة "1,99" كيلومترًا مربعًا، ومجمع محافظة عفيف بمساحة "10,38" كيلومترًا مربعًا، ومجمع الطيري بمحافظة رماح الذي تغطي مساحته "37,88" كيلومترًا مربعًا، ومجمع ”محافظة الدوادمي 6"، والذي تبلغ مساحته "30,62" كيلومترا مربعًا.

وبيّن الجراح أن الوزارة خصصت في منطقة مكة المكرمة موقعًا لإقامة مجمع شرق فيضة المسلح للأنشطة التعدينية بمحافظة الطائف بمساحة "25,0089" كيلومترًا مربعًا، فيما خصصت في منطقة عسير موقعًا لتوسعة مجمع الهضبة والقرائن بمحافظة بيشة، بزيادة مساحته الإجمالية لتصبح "72,78" كيلومترًا مربعًا، بينما خصصت في منطقة الباحة موقعًا لإقامة مجمع شمال وادي الحجرة بمحافظة الحجرة وتغطي مساحته "0,66" كيلومترًا مربعًا. تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مواقع التعدين وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن إقامة المجمعات التعدينية، يعزز مبادئ الحوكمة في قطاع التعدين، ويزيد من شفافيته، ويرفع ثقة المستثمرين فيه، ويسهم في حماية مواقع التعدين من التعديات غير النظامية، كما يلعب دورًا مهمًا في تحقيق عناصر الاستدامة بالمشروعات التعدينية، مشيرًا إلى الاهتمام الذي توليه الوزارة بالمحافظة على البيئة والصحة والسلامة المهنية، وتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين وفقًا لنظام الاستثمار التعديني.

وتسهم المجمعات التعدينية في تنمية المناطق المجاورة لها، من خلال توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من الأسواق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفعَال في المنطقة المحيطة بالمشروع، ورفع مستوى الامتثال للاشتراطات البيئية اللازمة في مواقع الأنشطة التعدينية والمجتمعات المحيطة بها، وإعادة التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية.