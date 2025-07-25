الارشيف / اخبار السعوديه

ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لإزالة خيام المشردين في المدن الأميركية

0 نشر
0 تبليغ

ترامب يوقّع أمراً تنفيذياً لإزالة خيام المشردين في المدن الأميركية

موقع الخليج 365: وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أمراً تنفيذياً يطالب المدن والولايات بإزالة خيام المشردين ونقلهم إلى مراكز علاج، في خطوة أثارت اعتراضات من منظمات حقوقية حذّرت من تفاقم الأزمة.

ويوجّه القرار وزيرة العدل بام بوندي لإلغاء قرارات قانونية سابقة تُقيّد إزالة مخيمات المشردين، رغم عدم وضوح آلية تنفيذ ذلك من جانبها بشكل منفرد، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

الجدير بالذكر يبلغ عدد المشردين في الولايات المتحدة أكثر من  771 ألفاً  شخصاً في ليلة واحدة عام 2024، بزيادة 18 في المائة عن العام الذي سبقه وفقاً للمجلس الأميركي المشترك بين الوكالات المعني بالتشرد.

ربيع الجابري

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا