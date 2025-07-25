الارشيف / اخبار السعوديه

بالفيديو: آخر ظهور للمصارع هالك هوغان قبل وفاته

موقع الخليج 365: وثق مقطع فيديو الظهور الأخير قبل 3 أشهر للمصارع العالمي الشهير هالك هوغان، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز 71 عامًا.

وكان هوغان قد أثار قلق جمهوره في أوائل مايو، عقب ظهوره في مقابلة تلفزيونية للترويج لدوري مصارعة جديد، حيث بدا عليه الإرهاق والتعب.

وفي 15 مايو، صرّح ممثل عن هوغان أنه خضع لإجراء طبي بسيط لدمج فقرات في رقبته، وكان يتعافى بشكل جيد، إلا أن وفاته أُعلنت بعد أسابيع من تلك التصريحات.

