اللي بيزعل يطق براسه الجدار"..بالفيديو.. "العويران" يعلق على انسحاب الهلال من بطولة السوبر ويوضح العقوبة المتوقعة

موقع الخليج 365: كشف اللاعب السابق في نادي الشباب والمنتخب السعودي، سعيد العويران، عن عقوبة الانسحاب من بطولة السوبر لكرة القدم، وذلك على خلفية إعلان نادي الهلال من بطولة السوبر حفاظاً على سلامة لاعبيه.

وقال العويران في مقطع فيديو :"هذي بطولة السوبر ليش وضعوها الحكومة ووزارة والمسؤولين؟، هي بطولة مهمة حاطينها الحكومة لازم تحترم القوانين".

وأضاف :"لازم تحترم القوانين، إيش اللي انسحب تعبان وركي مدري إيش، ما تشارك تحرم 3 سنين من السوبر، وتسحب منك 6 إلى 9 نقاط في موسم الدوري الجاي".

وتابع :"اللي بيزعل يزعل، واللي بيزعل يطق براسه الجدار، حتى لو النصر انسحب ينسحب منه 6 نقاط".

محمد يوسف

