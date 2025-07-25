يشمل السويداء وقسد.. تفاصيل بيان سوري فرنسي أميركي يدعم الاستقرار ويضمن وحدة الأراضي السورية

موقع الخليج 365: أعلنت كل من سوريا وفرنسا والولايات المتحدة، في بيان مشترك صدر عقب محادثات ثلاثية في باريس، اتفاقها على ضرورة تعزيز التعاون من أجل دعم الاستقرار في سوريا، والمضي في مسار الانتقال السياسي بما يضمن وحدة وسيادة الأراضي السورية.

مكافحة الإرهاب

وأكدت الأطراف الثلاثة التزامها بالتعاون المشترك في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، وتعزيز قدرات الدولة السورية للتصدي للتحديات الأمنية، مشددة على دعم الحكومة السورية في إنجاح مسار الانتقال السياسي وتحقيق المصالحة الوطنية، خاصة في شمال شرق البلاد ومحافظة السويداء.

تخفيف حدة التوتر

واتفق المجتمعون على عقد جولة مشاورات قريبة في باريس بين الحكومة السورية وقوات قسد، في خطوة تهدف إلى تخفيف حدة التوتر ودعم الاستقرار المحلي.

محاسبة المتورطين

ورحب البيان بالجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المتورطين في أعمال العنف، مشيدًا بنتائج التقارير الصادرة عن اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بالتحقيق في أحداث الساحل السوري، والتي اعتُبرت نموذجًا للشفافية والمساءلة.

دول الجوار

وأكدت الأطراف على "عدم تشكيل دول الجوار لأي تهديد لاستقرار سوريا، وفي المقابل تأكيد التزام سوريا بعدم تشكيلها تهديداً لأمن جيرانها؛ حفاظاً على استقرار المنطقة بأسرها".