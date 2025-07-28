من الراب إلى الروك.. أجواء استثنائية بانتظار عشاق الرياضات الالكترونية 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستعد العاصمة الرياض لاستقبال واحدة من أكثر ليالي الصيف حماسًا، حيث يحيي الرابر المصري مروان موسى وفرقة كايروكي الشهيرة حفلًا مشتركًا ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وذلك في 8 أغسطس على مسرح أبو بكر سالم، بتنظيم من شركة بنش مارك.

فرقة كايروكي تُعد من أبرز الفرق الموسيقية المصرية، التي تميّزت بأغانيها التي تمزج بين الواقع الاجتماعي والصوت الشبابي، والتي قدّمت أعمالًا شهيرة مثل “السكة شمال” و”ناس وناس”، واستطاعت أن تبني قاعدة جماهيرية واسعة في مختلف الدول العربية، وفي 8 اغسطس جمهور الرياض على موعد مع طاقة موسيقية تفوق التوقعات.

أما مروان موسى، فهو واحد من ألمع نجوم الراب في العالم العربي، اشتهر بأسلوبه الفريد الذي يمزج بين التراب والراب الحديث، وحقق نجاحات كبيرة بأغاني مثل “كوكب 7” و”شيراتون”، وهذه الحفلة تمثّل أول ظهور له على خشبة المسرح في السعودية، وسط ترقّب كبير من جمهوره المحلي.

وتأتي هذه الليلة الموسيقية ضمن حفلات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، التي تشهدها الرياض، تجمع بين الترفيه التفاعلي، المنافسات العالمية، والعروض الحيّة في أجواء استثنائية تعكس مكانة المملكة كمركز إقليمي للفعاليات الكبرى.