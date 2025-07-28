شكرا لقرائتكم خبر " أمير كراره " و" هنا الزاهد" يفتتحان اول عروض فيلم الشاطر في " جدة " ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وذلك بحضور نخبة من نجوم العمل، وعدد من الإعلاميين، والمبدعين، والشخصيات الاجتماعية.
وانطلق الفيلم بجميع دور العرض السعودية والخليجية ، وذلك بعد أسبوع من طرحه في دور العرض المصرية .
و تدور أحداث فيلم الشاطر فى إطار أكشن كوميدى، حيث تبدأ الأحداث مع خروج "أدهم" الذي يُجسد شخصيته أمير كرارة، في رحلة من المغامرة والكوميديا، للبحث عن شقيقه، مستعيناً بصديقه "فتوح" الذي يُجسد شخصيته الفنان مصطفى غريب، وخلال وجودهما في تركيا يتعرف إلى "كارمن" التي تُجسدها الفنانة هنا الزاهد، لتغير حياته رأساً على عقب بسبب تلك العلاقة ويخوضان رحلةً مليئةً بالمطاردات والمواقف الكوميدية.
يذكر ان الفيلم قد لاقى تفاعلًا كبيرًا من الجماهير والإعلاميين اثناء عرضه في مدينة جدة ، ورعاية العديد من الشركات ذات الاهتمام المشترك .
فيلم "الشاطر" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وإخراج أحمد الجندي ، وضيوف الشرف النجم اللبناني عادل كرم ، والنجم السعودي محمد القس ، ومن النجوم خالد الصاوي، وشيرين رضا، ومحمد عبد الرحمن " توتا" ، وتميم يونس، والمخرج معتز التوني ، ومفاجأة نهاية الفيلم الفنان أحمد مكي.
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