الارشيف / اخبار السعوديه

القيادة تتلقى رسالتين خطيتين من رئيس جمهورية أذربيجان

0 نشر
0 تبليغ

القيادة تتلقى رسالتين خطيتين من رئيس جمهورية أذربيجان

شكرا لمتابعة خبر عن القيادة تتلقى رسالتين خطيتين من رئيس جمهورية أذربيجان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، رسالتين خطيتين، من فخامة الرئيس إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان، تتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالتين معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله اليوم بديوان الوزارة في الرياض، سفير جمهورية أذربيجان لدى المملكة شاهين عبداللاييف.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا