20 فرصة عقارية بمزاد كندة العلني الهجين في مكة المكرمة

- بواسطة أيمن الوشواش - تعلن شركة أدير العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ، عن إقامة مزاد "كندة" العلني الهجين وذلك يوم الأربعاء 06/08/2025م حضوريًا الساعة 04:30 مساءً في قاعة مكة الكبرى بحي النسيم في مكة المكرمة، وإلكترونيًا عبر منصة سومتك للمزادات.

يقدم المزاد 20 فرصة عقارية استثمارية متنوعة تشمل أراضي تجارية وسكنية، في أحد أبرز أحياء مكة المكرمة – حي بطحاء قريش – الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي القريب من الحرم المكي الشريف والمشاعر المقدسة، ويحيط به مجموعة متكاملة من الخدمات الحيوية كالمراكز التجارية، والمرافق الطبية، والتعليمية، والفندقية، مما يجعله بيئة مثالية للاستثمار السكني أو التجاري.

ويعتبر المزاد فرصة جاذبة للمهتمين بالفرص الاستثمارية الواعدة بمكة المكرمة، كما ترحب شركة أدير العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على 920004024 – 0537588801

