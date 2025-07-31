قبل صرف دفعة أغسطس 2025.. تعرف على طريقة الاستعلام عن نتيجة اعتراض أهلية حساب المواطن

عدن - ياسمين عبدالعظيم - منذ أيام قليلة تم الإعلان عن طرح نتائج أهلية حساب المواطن دفعة 93، ومن هنا تم التساؤل عن مصير طلبات الاعتراض على الأهلية السابق تقديمها، وهي ما تم التنويه على إمكانية الاستعلام الإلكتروني عنها بكل سهولة من خلال الخطوات التالية:

الذهاب إلى رابط بوابة حساب المواطن “من هنا“. إدخال بيانات صاحب الحساب من رقم الهوية وكلمة المرور. التوجه إلى خانة الأهلية من الصفحة الرئيسية. الضغط على أيقونة الاعتراضات. يتم عرض نتيجة طلب الاعتراض إذ تم الانتهاء من دراسته سواءً بالرفض أو القبول.

موعد صرف حساب المواطن دفعة أغسطس

من الجدير بالعلم أن مستفيدي حساب المواطن يمكنهم بكل سهولة الحصول على دفعاتهم المستحقة من خلال حساباتهم البنكية المسجلة في البوابة الإلكترونية للبرنامج؛ وذلك في موعد الصرف الرسمي لها وهو الأحد الموافق 10 أغسطس 2025.