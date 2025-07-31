شكرا لمتابعة خبر عن فرع وزارة الصحة بمكة يحتفل باليوم العالمي لمناهضة الإتجار بالأشخاص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أقام فرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة، أمس الأول الثلاثاء فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص، بالتزامن مع الحدث العالمي الذي نظمته الأمم المتحدة لمناقشة الإتجار بالأشخاص الموافق 30 من يوليو لكل عام، لرفع مستوى الوعي لدى منسوبي الفرع حول ضحايا الإتجار، والجرائم التي ترتكب في حقهم.

وذكر المتحدث الرسمي بفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي أن فرع الوزارة ممثل بإدارة الاعلام والتواصل، ووحدتي التطوع الصحي والتواصل الداخلي، احتفى بهذا الحدث العالمي من خلال الرسائل التوعوية والتثقيفة، التي قدمت لمنسوبي ومنسوبات فرع الوزارة والمراجعين، من خلال الأركان المصاحبة للفعالية والتي سلطت الضوء على أهمية وقاية المجتمع من خطورة الإتجار بالأشخاص والعنف والجرائم والإنتهاكات التي يتعرضون إليه الضحايا من ممارسي هذا الجرم، وأهمية دعم الضحايا وتقديم العون والمساعدة لهم. بالإضافة إلى شرح مفصل للجرائم والممارسات التي تندرج تحت هذا البند، بالإضافة إلى العقوبات القانونية في حق مرتكبيه التي تجمع بين السجن، والغرامة المالية، حيث تغلظ العقوبة بحسب حجم الجريمة.