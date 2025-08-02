واحذر 300 ريال غرامة لتلك المخالفة!! المرور يشدد على تدابير السلامة عند القيادة على الطرق المنحدرة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - عملت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية على توجيه واحد من أهم الحملات التوعوية إلى أصحاب المركبات بخصوص أحد الإجراءات التي يتوجب عليهم القيام بها أثناء القيادة؛ وهي ما تخص تدابير السلامة عند القيادة في الطرق المنحدرة، والتي تمثلت في الآتي:

في حال كان الأجواء مطرية خاصةً بشدة غزيرة فلا بد من الوقوف في مكان آمن.

من الضروري تخفيف سرعة القيادة من أجل تجنب الانزلاق من على الطريق المنحدر.

لا بد من الحفاظ على المسافة الآمنة بين المركبات.

يجب استخدام المسّاحات والمصابيح في حال الحاجة إليهما.

لا بد من التأكد من سلامة الإطارات قبل قيادة المركبات.

من المهم الإمساك بالمقود بكلتا اليدين لضمان التحكم بدرجة أعلى.

عند المنحدر يتوجب استخدام الغيار الثقيل.

لا بد من الالتزام بالمسار المحدد والتجنب التام لأي نوع من المخاطرة.

عقوبة ترك المركبة في طريق منحدر في السعودية

بما أن الحديث يدور حول الطرق المنحدرة والإجراءات الخاصة بتدابير السلامة أثناء القيادة فيها؛ فإنه من الضروري الإشارة إلى وجود مخالفة في نظام المرور السعودي تنص على “ترك المركبة في طريق منحدر مع عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة”، وهي ما أعلنت إدارة المرور عن عقوبتها بالغرامة المالية التي تتراوح بين 150 – 300 ريال.