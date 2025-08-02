“واستلام الرخصة عبر البريد” خطوات خدمة نقل اللوحات بين المركبات عبر منصة أبشر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية عن طرح واحدة من أهم الخدمات التي تخص أصحاب المركبات وهي نقل اللوحات، سواءً بين مركبتين لنفس المالك أو بين مالكين مختلفين، وهي ما تتم من خلال منصة أبشر الإلكترونية دون الحاجة إلى التوجه إلى أيٍ من فروع الإدارة.

هذا مع الإشارة إلى أن تلك الخدمة عبر أبشر تُمكن صاحب المركبة من استلام رخصة سير المركبة بعد نقل اللوحات إليها عن طريق الناقل البريدي.

طريقة نقل اللوحات عبر منصة أبشر

أما هنا فقد تم استعراض الخطوات التي بها يمكن تقديم طلب نقل اللوحات بين المركبات عبر منصة أبشر، وهي ما تأتي على النحو التالي: