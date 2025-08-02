“عبر مقيم” الجوازات السعودية تطلق خدمة الاستعلام عن التأشيرات للمقيمين والزوار.. بتلك الخطوات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن طرح واحدة من أهم الخدمات التي تخص باقة المقيمين والزائرين بغرض العمل؛ وهي خدمة الاستعلام والتحقق من التأشيرات وهي ما تُمكنهم من معرفة صلاحية كل تأشيرة وموعد انتهائها.

رابط خدمة الاستعلام عن تأشيرات المقيمين في السعودية

من هنا أوضحت الجوازات السعودية أن تلك الخدمة الخاصة بالتحقق من التأشيرات قد تم طرحها عبر منصة مقيم، وهي ما تتم من خلال إتمام الخطوات الآتية على الترتيب: