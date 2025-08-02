شكرا لمتابعة خبر عن محافظ الطائف يُجري اتصالات بأسر مصابي حادث الملاهي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أجرى الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اتصالات هاتفية بعدد من أسر المصابين في حادثة سقوط عربة ألعاب بإحدى المنتجعات السياحية بالمحافظة، التي وقعت الأربعاء، مطمئنًا إياهم على متابعة أوضاع أبنائهم الصحية.

وأوضح محافظ الطائف، أن التحقيقات الجارية ستكشف المسؤولين عن الحادثة، وسيتم محاسبتهم وفق الأنظمة والتعليمات، مشددًا على أن المصابين بمثابة أبنائه، وأنه لن يتردد في توفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، بما في ذلك نقلهم للعلاج في مستشفيات متقدمة خارج الطائف إذا تطلب الأمر.

وثمّنت أسر المصابين اهتمام ومتابعة محافظ الطائف منذ وقوع الحادثة، إضافة إلى توجيهاته الفورية بإغلاق المنتجع وبدء التحقيق في ملابسات الواقعة.