شكرا لمتابعة خبر عن مختصة : استمرار نشر محتوى غير مفيد للمشهور يقع على عاتق من يستمر بمتابعته.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حذرت المختصة الاجتماعية دعاء زهران من استمرار نشر محتوى غير مفيد للمشهور مشددة على أن الاستمرار في ذلك يقع على عاتق من يستمر بمتابعته.

وقالت زهران:”يجب الوعي بأن حياة المشاهير مزيفة وليست حقيقية، والخطأ الأكبر لا يتحمله صاحب المحتوى بل المتابعين هم من يساعدونهم في ذلك بزيادة عدد المشاهدات والتفاعلات معهم وإعطائهم مكانة أكبر من مكانتهم”٠

وأضافت” لابد أن نعي من يستحق تسليط الضوء عليه والاهتمام والمتابعة والابتعاد عمن ينشرون السخافات والمحتوى المتناقض مع عاداتنا وديننا”٠