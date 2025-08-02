“في الرياض” بيان عاجل من الأمن العام بخصوص واقعة سرقة مركبة في وضع التشغيل.. وتلك هوية المتهمين

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بناءً على محتوى مرئي ظهرت فيه تفاصيل واقعة سرقة مركبة في وضع التشغيل في أحد شوارع منطقة الرياض؛ فإن الأمن العام قام بإصدار بيان عاجل يخص تفاصيل الواقعة والإجراءات النظامية بعد الكشف عنها.

إذ تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي في شرطة منطقة الرياض من القبض على اثنين من المواطنين السعوديين بعدما ظهرا في المحتوى يقومان بإجراء عملية السرقة.

هذا وقد استطاعت القوات الأمنية أن تسترد المركبة المسروقة وبالنسبة للمتهمين فقد تمت إحالتهما إلى النيابة العامة السعودية من أجل تنفيذ باقي الإجراءات النظامية في حقهما بفرض العقوبات اللازمة حسب ما تنتهي إليها التحقيقات.