أخبار من السعودية.. حالة الطقس.. رياح نشطة على الشرقية وأمطار رعدية في 4 مناطق

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 05:46 صباحاً كتب شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الأربعاء على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصة الساحلية منها، تصل إلى شبة إنعدام في مدى الرؤية الأفقية على الطريق الساحلي الواصل إلى جازان.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-48 كم/ساعة تصل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي.



الخليج العربي

الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 08-28 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

طقس المنطقة الشرقية

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

استمرار الموجة الحارة

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نبهفي تقريره عنمنعلى أجزاء من المنطقة الشرقية اليوم الأربعاءتبدأ الظاهرة الساعة 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة 5 مساءويشمل التنبيه: الأحساء والعديد وبقيق والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطنوتتمثل التأثيرات المصاحبة في ارتفاع مدى الرؤية الأفقية (47 – 48) درجة مئويةوتشهد الخفجي والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا رياحًا نشطة، تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 9 مساءيصاحبها تدني مدى الرؤية الأفقية، ورياح تصل سرعتها إلى (40 – 49) كيلومترًا/ساعة