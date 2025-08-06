أخبار من السعودية.. بإجراءات ميسّرة.. نقل المركبة المسجلة باسمك لمنشأتك إلكترونيًا عبر أبشر

الدمام في الأربعاء 6 أغسطس 2025 10:33 صباحاً كتب شريف احمد - توفر منصة أبشر خدمة نقل ملكية المركبة إلى منشأة، إذ تتيح هذه الخدمة للمستفيد نقل ملكية مركبة مسجلة باسمه إلى منشأة تابعة له إلكترونيًا عبر المنصة.

ويكمن تتنفيذ الخدمة في الخطوات التالية :

تسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر

اختيار مركباتي

إدارة المركبات

اختيار المركبة

منصة أبشر

تقدم منصة "أبشر" للمستخدمين تسهيلات مختلفة، وتمكنهم من إنهاء كل أنواع الخدمات إلكترونيًا من جميع أنحاء المملكة، دون الحاجة إلى زيارة مقار المكاتب الحكومية.

إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف

يمكن للمستفيد إصدار بطاقة الهوية الوطنية بدل تالف من أبشر، إلكترونيًا عبر منصة أبشر بخطوات بسيطة.

طريقة تنفيذ الخدمة: