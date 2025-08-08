شكرا لمتابعة خبر عن أمانة الرياض تنفذ جولة رقابية وترصد مخالفات بيئية في أحد الأراضي الفضاء ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفذت أمانة منطقة الرياض جولة رقابية ميدانية على أحد المواقع في الأراضي الفضاء، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية البيئة وتعزيز الالتزام بالأنظمة البلدية.

ورصدت الفرق الميدانية خلال الجولة عددًا من المخالفات البيئية المرتبطة برمي مخلفات البناء في مواقع غير مخصصة لذلك، مما يُعد انتهاكًا صريحًا للوائح والأنظمة البيئية المعتمدة.

وأكدت الأمانة على أهمية الالتزام بالتعليمات والتقيد بإجراءات التخلص من النفايات وفق الأنظمة المعتمدة، محذرة في الوقت ذاته من العقوبات والغرامات التي ستُطبق بحق المخالفين.

وأوضح مشعل البواردي، مدير إدارة رقابة الأحياء في أمانة الرياض، في تصريح لقناة “الإخبارية”، أن الأمانة تتعامل بصرامة مع هذه المخالفات، وذلك عبر تطبيق الأنظمة والتعليمات، وترحيل المخلفات من المواقع المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.