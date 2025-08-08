شكرا لمتابعة خبر عن الشثري: الغسل من الجنابة بالمنظفات صحيح إذا سكب الماء بعدها.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أن الغسل من الجنابة باستخدام المنظفات يتوقف على الطريقة التي تستخدم بها.

وأوضح أن هناك حالتين: الأولى، إذا وضعت المنظفات على البدن ثم تم سكب الماء عليه، فهذا لا يؤثر على صحة الغسل، لأن الماء المستخدم في الاغتسال يظل طهورًا، ويعتبر الاغتسال صحيحًا، مستندًا إلى قوله تعالى: “وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا”.

أما الحالة الثانية، فهي إذا تم خلط المنظفات مع الماء قبل السكب على البدن، ففي هذه الحالة يرى أهل العلم أن هذا لا يجزئ في الاغتسال أو الوضوء، ويعتبر الماء حينها غير طاهر، ولا يجوز استخدامه للاغتسال أو الوضوء .

ومع ذلك، يرى بعض العلماء جواز الغسل ما دام اسم الماء باقياً عليه، أي أن وضع المنظفات على البدن ثم سكب الماء عليه مباشرة يجعل الغسل صحيحًا ومجزئًا.