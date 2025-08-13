انت الان تتابع وزير التعليم: 180 يومًا دراسيًا وعدد الفصول جزء من خطة تمكين التعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تم النشر في: 13 أغسطس 2025, 3:15 مساءً

أكد وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان أن قرار العودة إلى نظام الفصلين الدراسيين، وتحديد 180 يومًا دراسيًا، جاء استنادًا إلى دراسة شاملة شارك فيها جميع أصحاب المصلحة، بدءًا بالطالب وولي الأمر والمعلم، مرورًا بخبراء من داخل الوزارة وخارجها، وصولًا إلى جهات متعددة، بهدف الوصول إلى نظام تعليمي يعزز الجودة والمخرجات. وأوضح البنيان، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقد اليوم (الأربعاء) بمشاركة وزير الإعلام سلمان الدوسري، أن الدراسة ركزت على أربعة أركان أساسية، أولها جودة المعلم، حيث أنشأت الوزارة معهدًا متخصصًا لتطوير المعلمين والمعلمات مهنيًا في مختلف التخصصات، ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية. أما الركن الثاني فهو جودة المنهج، عبر التوجه لإنشاء مركز وطني متخصص لتطوير المناهج بما يضمن شمولية التطوير وتعزيز المهارات والقيم والمعرفة لدى الطلاب. وأضاف أن الركن الثالث يتمثل في البيئة المدرسية، حيث تم منذ مطلع عام 2024 نقل جميع الأمور التشغيلية إلى شركة تطوير لتأهيل البيئة التعليمية وضمان جودتها، ما يتيح للمعلمين ومديري المدارس التفرغ للمهام التربوية. أما الركن الرابع فهو عدد أيام الدراسة، باعتباره عنصرًا رئيسيًا لتنفيذ الخطط التعليمية وتحقيق المستهدفات. واختتم وزير التعليم بالتأكيد على أن جودة المعلم والمناهج، والبيئة التعليمية، وعدد أيام الدراسة التي تلبي احتياجات العملية التعليمية، هي الأسس الرئيسة لتطوير التعليم، مضيفًا: "إن شاء الله سترون النتائج مستقبلًا".

