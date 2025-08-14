انتهاء الهلال الأحمر بالباحة من فعاليات مبادرة “مهارة.. استجابة.. حياة” في حديقة الحسام

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اختتم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة فعاليات مبادرة “مهارة.. استجابة.. حياة” في حديقة الحسام، والتي استمرت لمدة يومين متتاليين. تضمنت المبادرة سلسلة فعاليات تقام على مدار 11 يومًا في عدة مواقع حيوية بالمنطقة.

وأوضحت الهيئة أن المبادرة شملت غابة رغدان، ومنتزه الأمير حسام، ومنتزه الفراشة بمحافظة المندق، ومنتزه الأمير مشاري بمحافظة بني حسن، ومنتزه الدانة بواجهة بلجرشي. تضمنت الفعاليات أركان تدريبية وورش عمل تطبيقية، إضافة إلى فعاليات مخصصة للأطفال ومشاركة فرق إسعافية ميدانية.

وأشارت الهيئة إلى وجود فرق راجلة متخصصة في التوعية المباشرة في مواقع تجمع المصطافين، بهدف نقل الرسائل التوعوية لأكبر عدد ممكن من الجمهور. كما تركز المبادرة على نشر ثقافة الإنقاذ والسلامة، وتعزيز جاهزية المجتمع للتعامل مع الحالات الطارئة، من خلال ورش تدريبية ودورات إسعافية مباشرة للزوار والمقيمين.

هدفت المبادرة أيضًا إلى تعزيز روح التطوع في المجال الإسعافي واستقطاب المهتمين بالعمل الإنساني في المنطقة، بهدف رفع مستوى الوعي المجتمعي وتعزيز العمل التطوعي.