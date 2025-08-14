بدء تنفيذ مشروع تطوير الجسر المعلق لتحسين حركة المرور في الرياض

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بدأت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالمنطقة، في تنفيذ تحويلة مرورية على الطريق الدائري الغربي الفرعي، ضمن مشروع تطوير الجسر المعلق وتطوير تقاطع الدائري الغربي مع طريق جدة.

وأوضحت الهيئة أن هذه التحويلة تشمل إغلاق بعض المسارات وتوفير طرق بديلة لضمان انسيابية الحركة المرورية خلال فترة الأعمال. وأكدت أن الهدف من المشروع هو تحسين كفاءة التنقل في المنطقة وتعزيز السلامة المرورية، كما يأتي ذلك ضمن جهود برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في مدينة الرياض.

تأتي هذه الخطوة في إطار التطورات الهامة التي تشهدها مدينة الرياض، والتي تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتسهيل حركة السكان والمركبات في المدينة. تعكس هذه المبادرة التزام الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية وتحسين البيئة المعيشية في المنطقة.

يأتي هذا الإعلان في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة الملكية لمدينة الرياض لتطوير وتحسين البنية التحتية وتسهيل حياة السكان في المدينة، مما يعكس التزامها بتحقيق رؤية المملكة 2030 في تطوير المدن وتحسين جودة الحياة.