تتوج الخطوط السعودية بلقب “الأفضل عالميًا” في تجربة الضيف بجوائز APEX 2025

عدن - ياسمين عبدالعظيم - حصلت الخطوط السعودية على جائزة “الأفضل في خدمات تجربة الضيوف” لعام 2025 من رابطة تجارب المسافرين الجويين APEX، في فئة World Class التي تضم نخبة شركات الطيران في العالم.

تعكس هذه الجائزة التزام الخطوط السعودية بتقديم تجربة سفر استثنائية تجمع بين الراحة والابتكار والخدمات المصممة بعناية لرضا المسافرين، متفوقة على كبرى شركات الطيران العالمية.

وتضمنت القائمة المرموقة لهذا العام ثلاث شركات طيران خليجية أخرى هي: الخطوط الجوية القطرية، وطيران الإمارات، والطيران العُماني، ما يعكس تميز المنطقة في تقديم ضيافة جوية بمعايير عالمية.

في فئة APEX Best™ للشرق الأوسط، فازت شركات عربية بعدة جوائز؛ حيث حصدت القطرية لقب “أفضل شركة طيران بالمنطقة”، ونال الطيران العُماني جائزتي “أفضل خدمة في المقصورة” و”أفضل طعام وشراب”، وفاز طيران الإمارات بجائزتي “أفضل ترفيه” و”أفضل خدمة واي-فاي”، وحصلت الاتحاد للطيران على جائزة “أفضل راحة للمقاعد”.

تعتبر جوائز APEX من أرقى الجوائز في صناعة الطيران، حيث تمنح بناءً على تقييمات ملايين المسافرين حول العالم، مما يجعلها شهادة ثقة دولية لجودة الخدمات.