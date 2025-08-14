5 خطوات أساسية للدخول في النسك: تعرف على مواقيت الشريعة للحج والعمرة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - فتحت وزارة الحج والعمرة باب التوعية حول أهمية الالتزام بالمواقيت المكانية المحددة للإحرام قبل النسك، وذلك في إطار التحضير لموسم الحج والعمرة. وأوضحت الوزارة أن هذه المواقيت تتغير حسب جهة قدوم الحاج أو المعتمر، حيث تشمل ذو الحليفة (لأهل المدينة)، ذات عرق (لأهل العراق)، قرن المنازل (لأهل نجد)، يلملم (لأهل اليمن)، والجُحفة (لأهل الشام ومن في طريقهم). ودعت الوزارة جميع ضيوف الرحمن للاحترام والالتزام بتلك الشعائر الدينية المهمة، لضمان سلامة وسلاسة أداء النسك بشكل صحيح ومقبول شرعًا. تأتي هذه التوجيهات في إطار سعي الوزارة لتوفير بيئة ملائمة ومناسبة للحجاج والمعتمرين، وضمان تنظيم وسلاسة سير العبادة وتأدية المناسك بكل يسر وسهولة.