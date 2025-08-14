إنجازات البحث الطبي تعزز مكانة المملكة في الريادة العالمية في مجال الصحة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكدت وزارة الصحة السعودية أن المملكة تحققت بمكانة ريادية في مجال الصحة العالمية من خلال سلسلة من الإنجازات البحثية والتصنيفات الدولية المرموقة. ومن بين أبرز هذه الإنجازات تم اعتماد 16 مدينة صحية، بما في ذلك جدة والمدينة المنورة كأول مدينتين صحيتين مليونيتين في الشرق الأوسط وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

وفي مجال البحث العلمي والابتكار الطبي، حققت المملكة تقدمًا ملحوظًا حيث تم تصنيف دراسة حول زراعة الكبد باستخدام الروبوت من قبل مستشفى الملك فيصل التخصصي ضمن قائمة أعلى 10 أبحاث مؤثرة عالميًا لعام 2024. كما تم ادراج 7 مستشفيات سعودية في قائمة “براند فاينانس” لأفضل 250 مستشفى في العالم لعام 2025، مما يعكس القوة والتنافسية العالمية للبنية التحتية الصحية في المملكة.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الإنجازات تعكس تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز جودة الحياة ودعم الابتكار والبحث العلمي. وأشارت إلى أن هذا النجاح هو نتيجة للتكامل بين المنظومة الصحية والقطاعات الأخرى، مما يعزز موقع المملكة كوجهة عالمية للرعاية الصحية المتقدمة.