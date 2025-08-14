شكرا لقرائتكم خبر انطلاق مسابقة «رواد المعرفة» ضمن برامج «صيف طيبة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت أمس مسابقة «رواد المعرفة» ضمن برامج «صيف طيبة 2025»، التي نظمتها جمعية مراكز الأحياء بمنطقة المدينة المنورة (مجتمعي) وجمعية تكافل لرعاية الأيتام، تحت إشراف مجلس الجمعيات بالمدينة المنورة.

وهدفت المسابقة إلى تنشيط الحراك الثقافي بين أحياء المدينة وخلق أجواء تنافسية ممتعة تنمي الوعي وتدعم روح الفريق وإشغال أوقات فراغ الأطفال والناشئة والشباب بما يعود عليهم بالنفع، بمشاركة 16 فريقا، عبر 4 مسارات: القرآن الكريم والسنة النبوية، والمعلومات العامة، والعلوم والتكنولوجيا، والفنون والثقافة؛ مما يقدم تجربة معرفية ثرية ويختبر سرعة البديهة ودقة المعلومة لدى المتسابقين.

ورصد مجلس الجمعيات الأهلية بمنطقة المدينة المنورة جوائز نقدية للفائزين من ممثلي أحياء المدينة المنورة قدرها 30,000 ريال؛ بواقع 12,000 ريال للمركز الأول، و10,000 ريال للمركز الثاني، و8,000 ريال للمركز الثالث.