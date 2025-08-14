شكرا لقرائتكم خبر نحو تعزيز الصناعة الوطنية.. افتتاح أول مصنع سعودي للإطارات يعزز كفاءة المنتج الوطني في رؤية المملكة 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشهد المملكة خلال الفترة المقبلة افتتاح أول مصنع سعودي للإطارات "ساند ستون"، في خطوة استراتيجية نحو الاكتفاء الذاتي بتعزيز كفاءة المنتج الوطني، انسجاماً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك تحت مظلة شركة البحر الأخضر، مما يرسخ متانة الصناعة السعودية وقدرتها على المنافسة العالمية، بدعم القيادة الرشيدة –حفظها الله- للنهوض بالقطاع الصناعي وتطوير مختلف الصناعات التي تلبي احتياجات السوق.

وسيتم تدشين شعار الماركة التجارية لإطارات "ساند ستون"، في 26 أغسطس الحالي، بفندق الريتز كارلتون بجدة، وسيدعى للحضور كلاً من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، ومعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع المهندس خالد بن محمد السالم، والسفير الصيني لدى المملكة تشانغ هوا، وعدد من المهتمين بهذه بالصناعة والتجارة والاستثمار.

وروعي في إنشاء المصنع الذي يتربع على مساحة 362,000 متر مربع، في ينبع الصناعية، تطبيق أعلى المعايير الانشائية العالمية، ليكون رمزًا للصناعات السعودية الحديثة، ومصدر فخر للمملكة في هذا القطاع الحيوي، والذي ستصبح طاقته الإنتاجية 2,500,000 إطار سنوياً للمركبات الصغيرة والمتوسطة، و2,500,000 إطار سنوياً للشاحنات والمركبات العسكرية، و500,000 إطار سنوياً للسيارات الكهربائية.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة البحر الأخضر لصناعة الإطارات علي محمد المختار يوسف، أن المصنع المزمع انشاءه، يضم 1200 شخص من كوادر العمل من إداريين وفنيين ومختصين في خطوط الإنتاج، مشيراً إلى تخطيط المصنع مستقبلاً لإنتاج إطارات الطائرات الحربية والطائرات الصغيرة، مما يعزز التنوع الصناعي ويخدم القطاعات الاستراتيجية في المملكة، بدعم من الهيئة الملكية في الجبيل وينبع التي عملت على تهيئة البنية التحتية للمصنع، ووزارة الطاقة بتوفير الكهرباء والغاز، ووزارة الاستثمار التي ساعدت في تأسيس الشراكة مع الشريك الصيني، وسابك التي أبدت استعدادها لتوفير المواد الخام، متطلعاً إلى دعم صندوق التنمية الصناعية ووزارة الصناعة والثروة المعدنية في مراحل التطوير القادمة.

وبين أن المصنع في بداية تشغيله يعتمد على فريق من الشريك الصيني، مع خطة واضحة لتوطين الوظائف عبر تدريب وتوظيف خريجي معهد المطاط التابع للهيئة الملكية بينبع، في خطوة تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية وإيجاد فرص واعدة للشباب السعودي، منوهاً بأن منتجات المصنع ستتم وفق أعلى المواصفات السعودية للجودة، مما يعزز الثقة في المنتج المحلي وقدرته على المنافسة في الأسواق.

وأكد أن المصنع الذي يعمل على نقل التقنية الصينية المتقدمة إلى المملكة يمثل بداية مسار جديد نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في قطاع الإطارات، والتوسع قريباً نحو صناعات المطاط المختلفة لتغطية كافة احتياجات السوق المحلي، في إطار توجهات المملكة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الواردات، وإيجاد فرص عمل محلية في مختلف المجالات الصناعية والتقنية، وتعزيز التحول الصناعي والابتكار في المملكة، كما أن التوجه قائم لإمكانية التوسع مستقبلاً ليشمل التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.