10 فُرص عقارية متاحة للبيع في حي الدرعية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعلن مؤسسة مزايا الفضية عن إقامة مزاد “جوهرة الدرعية”، بإشراف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ”، وذلك يوم الأحد 31 أغسطس 2025 م، حيث سيكون الحضور حضوريًا في قاعة التخصصي بالرياض وإلكترونيًا عبر منصة السعودية للمزادات.

المزاد يشمل عرض 8 أراضي سكنية في حي ظهرة العودة شرق الدرعية، وتتميز هذه الأراضي بصكوك منفصلة ومساحات متنوعة تمنح المستثمر فرصة مثالية للتطوير والبناء.

– قطعة أرض سكنية “رأس بلك” بمساحة 9775 م2 تقع على ثلاثة شوارع.

– 6 قطع أراضي سكنية متجاورة بمساحة 5750 م2 لكل قطعة.

– قطعة أرض سكنية “رأس بلك” بمساحة 6325 م2 تقع على ثلاثة شوارع.

تقع هذه الأراضي بالقرب من المعالم التاريخية الهامة في الدرعية، وتبعد مسافة 8 كم تقريبًا عن حي الطريف التاريخي والبجيري وقصر سلوى ووادي حنيفة، مما يجعلها وجهة استثنائية.

المزاد يعتبر فرصة مغرية للباحثين عن فرص استثمارية واعدة، وترحب مؤسسة مزايا الفضية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية: 0566103666 – 0500628882.