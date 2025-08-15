دور المحافظين في تبوك: نقل صوت المواطن وتلمس احتياجاته وتقديم الخدمات

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للمحافظين بمقر الإمارة اليوم، على أهمية دور المحافظين في نقل الصورة الحقيقية لما يشعر به المواطن والمواطنة، وتلمس احتياجاتهم، وتفقد أحوالهم، وخدمتهم لتحقيق مطالبهم، إنفاذاً لتوجيهات القيادة ومتابعة وزير الداخلية.

سموه يشدد على النقلة الحضارية في المنطقة

وأشار سموه إلى النقلة الحضارية التي تشهدها المنطقة عبر مشاريع رؤية 2030 الكبرى مثل “نيوم” و”البحر الأحمر” و”أمالا” و”الديسة” و”تروجينا”، مؤكداً أهمية تعاون المحافظين مع الشركات المنفذة وتسهيل أعمالهم.

الاجتماع يناقش عددًا من الموضوعات المدرجة

وناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأصدر سموه توجيهاته حيالها.