تنفيذ حكم الإعدام على مهرب مخدرات في العاصمة السعودية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات بالرياض

أصدرت وزارة الداخلية بيانًا اليوم يكشف عن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مهرب مخدرات بمنطقة الرياض. القتيل هو خزام بن سلطان بن خزام العتيبي، سعودي الجنسية. وفقًا للبيان، تم القبض على الجاني بعد جلبه وتلقيه كمية من مادة الحشيش المخدر بقصد الترويج.

بعد التحقيق، تم اتهام الجاني بجريمته وإحالته إلى المحكمة المختصة حيث صدر حكم بقتله تعزيرًا. الحكم أصبح نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بتنفيذ الحكم.

تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في يوم الأربعاء 1447/2/19هـ الموافق 2025/8/13م في منطقة الرياض. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا من الحكومة السعودية على حماية أمن المواطنين والمقيمين من آفة المخدرات وتطبيق أشد العقوبات على مهربيها ومروجيها.

وتحذر الوزارة في البيان كل من يفكر في ارتكاب جرائم مماثلة بأن العقاب الشرعي سيكون مصيرهم. وختامًا، نسأل الله الهداية للجميع.