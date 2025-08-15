المدة الجديدة لتأشيرة العمرة 1447 تُعلنها وزارة الحج السعودية رسميًا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أطلقت وزارة الحج والعمرة السعودية ضوابط جديدة للعمرة لموسم 1447هـ، تركز على تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الأمن والسلامة، وتبسيط الإجراءات لضمان تجربة روحانية سلسة ومريحة لضيوف الرحمن.

ضوابط العمرة 1447هـ: رؤية جديدة لتجربة مميزة

تهدف ضوابط العمرة 1447هـ إلى الارتقاء بتجربة المعتمرين من خلال التركيز على جودة الخدمات، وتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة، ومكافحة الممارسات غير النظامية. وتسعى الوزارة إلى تبسيط إجراءات العمرة لتمكين المعتمرين من التركيز على العبادة.

المحظورات في العمرة 1447هـ: ضمان السلامة والقدسية

لتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة، وضعت الوزارة قائمة بمواد محظورة خلال العمرة تشمل: المواد المخدرة والمنشطات، والأسلحة بكافة أنواعها، والمواد الإعلامية أو الملابس المخالفة للقيم الإسلامية، والمنشورات الدينية المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة، والحيوانات الحية، والمواد الغذائية غير المطابقة للمعايير الصحية.

أسعار العمرة 1447هـ: شفافية ووضوح

ستواجه الشركات المخالفة للمعايير السعرية عقوبات صارمة تصل إلى غرامات وإلغاء الترخيص. البرامج الاقتصادية تبدأ من 30,000 جنيه مصري، بينما تبدأ برامج الفاخرة من 60,000 جنيه مصري وما فوق.

شروط الإقامة للعمرة 1447هـ: قرب المسجدين واعتماد رسمي

تشمل الضوابط الجديدة توفير أماكن إقامة قريبة من المسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. ويشترط حصول جميع أماكن إقامة المعتمرين على اعتماد رسمي من وزارة الحج والعمرة، مع تطبيق رقابة صارمة على المنشآت.

وثائق السفر للعمرة 1447هـ: الاستعداد الجيد

لضمان رحلة عمرة سلسة، يجب توفير جواز سفر ساري المفعول، والتطعيمات المطلوبة أو الفحوصات اللازمة، وتأشيرة عمرة صحيحة يتم الحصول عليها من شركات معتمدة.

أسئلة شائعة حول ضوابط العمرة 1447هـ

تسمح تأشيرة العمرة بالتجول في الأماكن العامة طوال مدة صلاحيتها، ويمكن أداء العمرة طوال العام باستثناء أيام الحج.

نصائح هامة للعمرة 1447هـ

– اختيار شركات العمرة المعتمدة رسميًا.

– متابعة آخر تحديثات ضوابط العمرة عبر القنوات الرسمية.

– الالتزام بالممنوعات والاشتراطات الصحية والإجرائية.

– الاستعداد الروحي والأخلاقي للرحلة الإيمانية.

تعكس ضوابط العمرة الجديدة حرص المملكة العربية السعودية على تقديم تجربة عمرة استثنائية تليق بمكانة الحرمين الشريفين.