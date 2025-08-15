تحديث جديد لاشتراطات اللوحات الدعائية في المملكة – الخليج 365 ينقل التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أصدرت وزارة البلديات والإسكان اشتراطات تنظيمية جديدة للوحات الإعلانات في مدن المملكة العربية السعودية، وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري وزيادة الجاذبية البصرية للمدن.

بموجب هذه الاشتراطات الجديدة، تم وضع معايير دقيقة تراعي الطابع المعماري لكل منطقة في المملكة، وتتماشى مع التوجهات التصميمية المعتمدة. تركز هذه الاشتراطات على تنظيم استخدام اللوحات الدعائية على الطرق والمباني والمرافق العامة بشكل يحافظ على السلامة والمظهر العام للمدن.

وتهدف الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى الحد من التلوث البصري وتعزيز الهوية العمرانية للمدن السعودية، بما يسهم في تحسين تجربة السكان والزوار وخلق بيئة حضرية متكاملة.

وأكدت الوزارة على أهمية إزالة اللوحات الإعلانية المخالفة عند انتهاء مدة الترخيص أو إلغاء النشاط التجاري المرتبط بها، للحفاظ على المظهر الجمالي للمدن ومنع التشوه البصري.

وتدعو الوزارة جميع المعلنين وأصحاب الأنشطة التجارية إلى الاطلاع على تفاصيل الاشتراطات الجديدة عبر موقعها الإلكتروني أو منصة “بلدي”، للتأكد من توافق لوحاتهم الإعلانية مع الأنظمة الجديدة والحفاظ على تنظيم المشهد الحضري بشكل يلبي احتياجات المجتمع المحلي.