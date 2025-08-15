انطلاق الدوري السعودي الممتاز للسيدات في 12 سبتمبر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تنطلق منافسات الدوري السعودي الممتاز للسيدات في 12 سبتمبر المقبل، وذلك بمشاركة 8 فرق تتنافس على اللقب في النسخة الرابعة من البطولة. يتضمن الدوري 14 جولة بنظام الذهاب والإياب تشمل 56 مباراة، ويشارك فيه كل من: النصر، الأهلي، القادسية، العلا، الهلال، الاتحاد، شعلة الشرقية، ونيوم.

فريق نيوم يصعد إلى الدوري الممتاز بعد تقديمه أداء مميزًا في دوري الدرجة الأولى. بطل الدوري سيحصل على جائزة مالية بقيمة مليوني ريال سعودي، فيما يحصل وصيفه على مليون وخمسمائة ألف ريال، والفريق في المركز الثالث يحصل على مليون ريال.

تم اعتماد قيمة الجوائز المالية لتعزيز المنافسة وتطوير الكرة النسائية في المملكة العربية السعودية. عالية بنت عبدالعزيز الرشيد، مديرة إدارة كرة القدم النسائية، أعربت عن فخرها بتقدم الدوري وتحسن مستوى المنافسة.

نادي النصر كان قد توج بلقب الموسم الثالث بعد تحقيقه اللقب للمرة الثالثة على التوالي. ومن المتوقع أن يكون الموسم القادم مليئًا بالاحترافية والتنوع الفني، لتعزيز حضور المرأة في الرياضة السعودية وتعزيز مستقبل كرة القدم النسائية.