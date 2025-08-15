“بارادايس” تصبح الكرة الرسمية لدوري أبطال آسيا للنخبة والثاني

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن كرة القدم الرسمية الجديدة “بارادايس – PARADISE” التي ستستخدم في موسم 2025-2026، وذلك في بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة ودوري أبطال آسيا الثاني.

تم الكشف عن الكرة قبل قرعة دور المجموعات للبطولتين، حيث تمثل “بارادايس” أول ظهور لشركة “كيلمي” كمورد رسمي للكرات في مسابقات الأندية بالاتحاد الآسيوي. يأتي هذا الإعلان بعد الإصلاحات الجذرية التي شهدتها البطولات العام الماضي.

تصميم الكرة مستوحى من التميز والمكانة الرفيعة والشغف الكروي، مع أنماط هندسية جريئة وألوان زاهية مع تأثير عاكس فريد يعكس التنوع والوحدة بين اللاعبين والجماهير في أنحاء القارة.

وبصفتها الداعم العالمي الرسمي لمسابقات الأندية في الاتحاد الآسيوي، ستورد “كيلمي” كرة “بارادايس” لجميع مباريات موسم 2025-2026، مع ألوان خاصة تمنح هوية فريدة لكل بطولة والحفاظ على التناسق الذي يعزز مكانة البطولتين.