مبادرة “ابتعاث الإعلام” تهدف لتأهيل الكفاءات في 15 دولة من خلال شراكة بين “التعليم” و “الإعلام”

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بتوقيع وزارتي التعليم والإعلام، انطلقت مبادرة “ابتعاث الإعلام” في إطار شراكة تهدف إلى تأهيل الكفاءات الوطنية في مجال الإعلام. وفي حفل حضره وزيرا التعليم والإعلام، تم التركيز على مسارات المبادرة، والتي تشمل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث والتعاون مع القطاع الخاص.

الهدف من المبادرة هو تطوير المواهب الإعلامية السعودية ورفع مستوى الكفاءة والتدريب وفق أعلى المعايير العالمية. ومن المقرر أن يتم ابتعاث الخريجين في 15 دولة بدرجات تختلف وفق احتياجات الشركات الإعلامية.

وأوضح وكيل وزارة الإعلام للإستراتيجية وتحقيق الرؤية أن البرنامج يشمل تدريبًا وعلمًا في مجالات متنوعة مثل الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي والصحافة الرقمية. وسيتم توظيف الخريجين في وظائف مهنية وفنية غير متوفرة محليا.

وفي إطار تفعيل المذكرة، تم عقد ورشة عمل بمشاركة عدد كبير من الجهات الخاصة لمناقشة آليات تحديد الاحتياجات وتصميم البرامج. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن المقاعد المتاحة للطلاب خلال 60 يومًا.

يمكن للشركات الراغبة في الانضمام لمبادرة “ابتعاث الإعلام” التقديم عبر الرابط المتاح.