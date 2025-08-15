تقدير وزير الشؤون الإسلامية لخطباء الجوامع عن تناول حق الوالدين في خطبة الجمعة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وزير الشؤون الإسلامية يثني على خطباء الجوامع لتناولهم حق الوالدين في خطبة الجمعة

عبّر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عبر حسابه في منصة “X”، عن امتنانه لأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة الحبيبة، لتناولهم في خطبة اليوم حق الوالدين وضرورة برهما والإحسان إليهما، والتحذير من مخالفة أوامرهما.

وأشاد آل الشيخ بتغريدته قائلاً: «أتقدم بالشكر الجزيل لأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع في مختلف مناطق المملكة الحبيبة، لتناولهم في خطبة اليوم حق الوالدين وضرورة برهما والإحسان إليهما، والتحذير من مخالفة أوامرهما، سائلاً المولى أن يوفقنا جميعا لبرهما في الحياة وبعد الممات، وأن يجازيهما خير الجزاء، ويرحمهما كما ربانا صغاراً».

وتجدر الإشارة إلى أن خطبة الجمعة لهذا اليوم كانت مخصصة لمناقشة حق الوالدين وأهمية برهما، ويأتي ذلك ضمن جهود الوزارة في تعزيز القيم الإسلامية وتوعية المجتمع بأهمية بر الوالدين والإحسان إليهما.