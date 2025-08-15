الحازمي: الفيدرالي الأمريكي يستعد لتخفيض أسعار الفائدة وتأثيراته على الأسواق العالمية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الفيدرالي الأمريكي يستعد لخفض أسعار الفائدة وتأثيراته على الأسواق العالمية

خبير الاقتصادات الدولية والتخطيط الاستراتيجي، الدكتور علي محمد الحازمي، يتحدث لـ”سبق” عن توقعات خفض الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في الاجتماعات القادمة. ويرى “الحازمي” أن الفيدرالي بدأ في التمهيد لهذا الخطوة نتيجة لعدة عوامل اقتصادية تستدعي دعم النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.

تباطؤ معدلات الإنفاق يمنح الفيدرالي فرصة للتدخل، حيث يقترب التضخم من الاستقرار بعد فترة من الارتفاعات القياسية. ويعتبر “الحازمي” أن هذه الظروف تفتح الباب أمام إجراءات تحفيزية لتجنب الركود المحتمل.

ومع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي، يتوقع “الحازمي” أن يبدأ الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة خلال الاجتماعات المقبلة. ويحذر من تأثيراتها المحتملة على الأسواق المالية والاقتصاد العالمي، مثل تحسن سوق الأسهم السعودية وانخفاض قيمة الدولار، بالإضافة إلى تقلبات محتملة في الأسواق العالمية.

وفي ختام حديثه، يشدد “الحازمي” على ضرورة مراقبة البيانات الاقتصادية والتطورات العالمية لتقييم التأثيرات على المدى الطويل، والاستعداد لمواجهة التحديات واستغلال الفرص الناشئة.