صفقة كومان تحسمها النصر في اللحظات الأخيرة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمت صفقة كينغسلي كومان مع النصر

ذكرت تقارير صحفية أن نادي النصر قد حسم صفقة التعاقد مع الجناح الفرنسي كينغسلي كومان، لاعب بايرن ميونخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

تعزيز هجوم النصر

يأمل النصر في تعزيز خط هجومه بعد رحيل الكولومبي جون دوران، وقد تم بالفعل التعاقد مع جواو فيليكس، لكن الفريق يسعى لإضافة لاعبين مميزين يمكنهم مساعدته في تحقيق النجاحات.

توقيع عقد لثلاث سنوات

ووفقًا لما ذكره خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن كومان وقع عقدًا لمدة ثلاث سنوات مع النصر السعودي، بعدما كان مرتبطًا بعقد مع بايرن ميونخ حتى نهاية الموسم المقبل.

مسيرة كومان

يذكر أن كينغسلي كومان انضم إلى بايرن ميونخ في عام 2015 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، وتمت إعارته في البداية قبل أن يتم التعاقد معه بشكل نهائي في 2017.

استمرار التعاقدات

يأتي ذلك في إطار استراتيجية النصر في التعاقد مع لاعبين مميزين، حيث سبق وأعلن عن تعاقدات مع جواو فيليكس من وإينيغو مارتينيز من ، ويتطلع النادي لإضافة المزيد من اللاعبين الموهوبين قبل بداية الموسم الجديد.

