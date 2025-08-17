تعتقل الشرطة الإسرائيلية 25 متظاهرا خلال إضراب شامل في تل أبيب والقدس المحتلة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 25 متظاهرا خلال فعاليات الإضراب الشامل في تل أبيب والقدس المحتلة.

المتظاهرون كانوا يشاركون في الإضراب الذي دعت إليه عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، للمطالبة بإنهاء الحرب وضمان عودة المحتجزين.

وقد قمعت الشرطة المتظاهرين في القدس وتل أبيب باستخدام خراطيم المياه، بعد محاولتهم إغلاق الشوارع والأنفاق والجسور، مما تسبب في تعطيل حركة السير.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن أولى فعاليات الإضراب بدأت بإغلاق مئات النساء للمقطع الشمالي من شارع أيالون الحيوي في تل أبيب.

وما زالت حالة من التوتر تسود عدة مناطق مع استمرار المظاهرات والاحتجاجات، وسط دعوات متكررة من عائلات الأسرى لمواصلة الضغط الشعبي لتحقيق مطالبهم.