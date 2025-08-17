ترامب يدعم طلب بوتين بشأن السيطرة الروسية الكاملة على منطقة دونباس في أوكرانيا

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ترامب يدعم مطلب بوتين بسيطرة روسية كاملة على دونباس

أكدت قناة “فوكس نيوز” أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يساند مطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفرض سيطرة كاملة لروسيا على إقليم دونباس شرق أوكرانيا كجزء من اتفاق التسوية المقترح.

ووفقًا لمصدر دبلوماسي أوروبي مجهول الاسم، فإن ترامب وافق على مقترح بوتين بتجميد خطوط الجبهة في مناطق أخرى مقابل التوصل إلى اتفاق مع كييف.

من ناحية أخرى، أعلنت صحيفة “نيويورك تايمز” أن بوتين طرح خلال قمة ألاسكا مطالب إضافية تضمنت جعل اللغة الروسية رسمية في أوكرانيا وضمان حماية الكنيسة الأرثوذكسية هناك كشرط للتسوية.

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في محادثة مع ترامب بعد القمة بأن الاستسلام لروسيا بكامل أراضي دونباس أمر مستحيل، مؤكدًا على وحدة أراضي وسيادة بلاده.

تأتي هذه التطورات في ظل تعقيدات متزايدة في الحرب الروسية الأوكرانية، وسط جهود دولية مستمرة لإيجاد اتفاق، وتباين بين مواقف موسكو وكييف حول مستقبل دونباس وشروط التسوية.