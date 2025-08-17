معسكر الأخضر يستمر في الطائف حتى 28 أغسطس الحالي

عدن - ياسمين عبدالعظيم - يواصل منتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم معسكره الإعدادي في الطائف

يستمر منتخب السعودي تحت 17 عامًا في تنفيذ تدريباته اليومية في معسكر إعدادي بمدينة الطائف، والذي سيمتد حتى 28 أغسطس الجاري.

تحت إشراف المدرب الوطني عبدالوهاب الحربي والجهاز الفني المساعد، أدى لاعبو “الأخضر” حصصًا تدريبية صباحية ومسائية تضمنت تمارين لياقية وتكتيكية لرفع المستوى البدني والفني، واختُتمت بمناورة على منتصف الملعب.

وضمت قائمة المنتخب السعودي تحت 17 عامًا 28 لاعبًا، حيث شملت القائمة اللاعبين: وافي الأكلبي، عبدالرحمن العتيبي، محمد العتيبي، علي باخشوين، مشعل الداود، وغيرهم.

يأتي هذا المعسكر في إطار استعدادات المنتخب للمنافسات القادمة، وسط اهتمام ومتابعة من الاتحاد السعودي لكرة القدم لضمان تجهيز اللاعبين الشبان بشكل مثالي.