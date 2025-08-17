اخبار السعوديه

نجاح الملكية الفكرية في إزالة التعدي عن 300 موقع إلكتروني خلال شهر

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الهيئة للملكية الفكرية تحقق نجاحاً كبيراً في إزالة التعدي على حقوق الملكية الفكرية من أكثر من 300 موقع إلكتروني خلال شهر واحد.

بدأت القصة عندما تم نشر صورة فوتوغرافية بدون إذن، مما أدى إلى انتهاك حقوق الملكية الفكرية على عدد كبير من المواقع الإلكترونية.

تدخلت الهيئة بفعالية من خلال خدمات المصالحة التي تهدف لتسوية النزاعات بطرق ودية، مما يضمن حماية الحقوق والمصالح المشروعة.

وتمثلت نتائج المصالحة في إزالة المحتوى المخالف من جميع المواقع، والتزام الأطراف بالامتثال للأنظمة والقوانين ذات الصلة في المستقبل.

تعكس هذه الجهود حرص المملكة على توفير بيئة آمنة للمبدعين والمنتجين، وتعزز الاستثمار في الاقتصاد المعرفي.

تحث الهيئة على الالتزام بالأنظمة المعمول بها في مجال الملكية الفكرية، وتشير إلى أن المصالحة هي أداة فعالة لمعالجة الانتهاكات بسرعة وعدالة، مما يضمن رضا جميع الأطراف المعنية.

