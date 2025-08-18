اخبار السعوديه

المسند يسلط الضوء على سامري عنيزة الذي يروي قصة الفن الشعبي في المملكة .. فيديو

الرياض - علي القحطاني - شارك أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الأستاذ عبدالله المسند، مقطعًا يظهر سامري عنيزة، اللون الفني الشعبي المميز في منطقة عنيزة بالمملكة، والذي يتميز بأدائه الفريد وتفرده عن فنون السامري الأخرى في المملكة ودول الخليج.

ويعتقد أن هذا الفن نشأ في منتصف القرن التاسع عشر، وتطور تدريجيًا عبر الأجيال ليصبح جزءًا من التراث الثقافي المحلي.

ويقدم هذا الفن بأسلوب جماعي من صفين متقابلين من المؤدين يحمل كل منهم طبلاً، ويتناوبون على تنفيذ حركات وإيقاعات شاعرية منظمة، مصاحبة لقصائد خاصة تتناسب لحنها مع إيقاع الحركات، ما يعكس عمق وجمال التراث الشعبي في المنطقة.

