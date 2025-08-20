شكرا لقرائتكم خبر حتى 50 ألف ريال خلال دقائق.. إطلاق تمويل سمارت من STC Bank ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تمويل رقمي سريع ومرن
يمنح "تمويل سمارت" العملاء فرصة الحصول على تمويل فوري بخطوات إلكترونية مبسطة دون الحاجة إلى إجراءات معقدة. ويُعد هذا المنتج من الحلول المبتكرة التي تساعد الأفراد على تحسين ظروفهم المعيشية أو الاستثمار في مشاريع صغيرة تدعم دخلهم وتعزز استقرارهم المالي.
تفاصيل وشروط التمويل
يبدأ الحد الأدنى للتمويل من 3,000 ريال سعودي، بينما يصل الحد الأقصى إلى 50,000 ريال سعودي. وتصل مدة السداد إلى 24 شهرًا مع إمكانية التمديد حتى 36 شهرًا، بالإضافة إلى ميزة الموافقة الفورية وخيار تأجيل قسط واحد خلال فترة التمويل.
حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية
يؤكد STC Bank التزامه بتقديم منتجات وخدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مع توفير أقصى درجات الأمان للعملاء. ويعتمد البنك على أحدث التقنيات المالية لضمان تجربة آمنة وموثوقة، تلبي احتياجات السوق وتواكب تطلعات العملاء في المملكة.
