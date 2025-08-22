تقدير أمراء المناطق ونوابهم لمبادرة ولي العهد في إطلاق حملة تبرع بالدم

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمراء المناطق ونوابهم يشيدون بتبرع ولي العهد وإطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم

شهدت مناطق المملكة تفاعلاً واسعًا من أمراء المناطق ونوابهم عقب إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم، وتبرعه الكريم فيها.

أمير مكة يشكر ولي العهد على إطلاق حملة التبرع بالدم

رفع الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، شكره لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إطلاق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم.

نائب أمير مكة: مبادرة ولي العهد تعكس ريادة المملكة في العمل الخيري

رفع الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، شكره وعرفانه لولي العهد على إطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم.

أمير تبوك: حملة التبرع بالدم تجسد ثقافة العطاء والتكافل

عبّر الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك عن امتنانه لولي العهد بمناسبة تبرعه بالدم وإطلاقه الحملة الوطنية.

نائب أمير تبوك: تبرع ولي العهد بالدم يرسخ قيم العطاء

رفع الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل نائب أمير منطقة تبوك شكره لولي العهد على إطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم وتبرعه الكريم.

أمير القصيم: تبرع ولي العهد محطة تاريخية في مسيرة العطاء

رفع الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شكره لولي العهد على تبرعه الكريم بالدم وإطلاق الحملة الوطنية.

نائب أمير القصيم: ولي العهد يجسد القدوة الملهمة في العمل الإنساني

عبّر الأمير فهد بن سعد بن فيصل نائب أمير منطقة القصيم عن شكره لولي العهد على إطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم.

أمير جازان: مبادرة ولي العهد تعكس التزامًا راسخًا بالعطاء

رفع الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد أمير منطقة جازان شكره لولي العهد على إطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم.

نائب أمير جازان: الحملة الوطنية للتبرع بالدم تعزز الوعي المجتمعي

أعرب الأمير ناصر بن محمد بن عبدالله نائب أمير منطقة جازان عن شكره لولي العهد على تبرعه الكريم وإطلاقه الحملة الوطنية للتبرع بالدم.

أمير الجوف: مبادرة ولي العهد تعزز ثقافة التضامن الإنساني

رفع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف شكره لولي العهد على تبرعه بالدم وإطلاق الحملة الوطنية.

نائب أمير الجوف: تبرع ولي العهد يعكس اهتمامه بالعمل الإنساني

أعرب الأمير متعب بن مشعل بن بدر نائب أمير منطقة الجوف عن شكره لولي العهد على إطلاق الحملة الوطنية للتبرع بالدم.

أمير الباحة: تبرع ولي العهد رسالة إنسانية تؤكد عمق العطاء

رفع الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة شكره لولي العهد على تبرعه بالدم وتدشين الحملة الوطنية.

أمير حائل: حملة التبرع بالدم تسهم في تحسين الخدمات الصحية

عبّر الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل عن امتنانه لولي العهد على تبرعه بالدم وإطلاقه الحملة الوطنية.

أمير المدينة: مبادرة ولي العهد تجسد التزامًا راسخًا بالتكافل المجتمعي

رفع الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة شكره لولي العهد على إطلاق الحملة الوطنية وتبرعه بالدم.

أمير الحدود الشمالية: مبادرة ولي العهد امتداد لعناية القيادة بسلامة المجتمع

أعرب الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية عن شكره لولي العهد على تبرعه الكريم وإطلاقه الحملة الوطنية.

أمير نجران: مبادرة ولي العهد تعكس حرص القيادة على صحة المجتمع

رفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران شكره لولي العهد على تبرعه الكريم وإطلاقه الحملة الوطنية.