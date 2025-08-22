الموارد البشرية تحث المواطنين على الإبلاغ عن مخالفات العمل عبر القنوات الرسمية المعتمدة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - دعت الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى الإبلاغ عن مخالفات العمل عبر القنوات الرسمية المعتمدة، حيث إن هذه البلاغات تساعد على خلق بيئة عمل أمنة وعادلة والهدف من هذه البلاغات ضمان الحفاظ على الحقوق لجميع الأطراف داخل بيئة العمل، ومن خلال موقع الخليج 365 سوف نتعرف على التفاصيل.

الموارد البشرية تحث المواطنين على الإبلاغ عن مخالفات العمل

دعا المتحدث باسم الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع أصحاب الأعمال والمنشأة الحكومية والخاصة داخل السعودية بتقديم البلاغات الفورية في حالة تغيب العامل عن العمل بدون سبب عبر القنوات الرسمية، وتم التوضيح أن هذه الخطوة الهدف منها التزام جميع المنشأة بالتعليمات الحكومية التي توفر بيئة عمل آمنة تناسب الجميع في مختلف القطاعات.

تقديم بلاغ تغيب عن العمل عبر موقع وزارة الموارد البشرية

تعتبر منصة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من المنصات الأساسية التي تساعد أصحاب الأعمال في تقديم بلاغ التغيب عن العمل، ونحن سوف نوضح لكم الخطوات من خلال السطور التالية:

التوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية “من هنا“. تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال البريد الإلكتروني. من الصفحة الرئيسية حدد الخدمات الإلكترونية. انقر على خدمة تقديم بلاغ تغيب عن العمل. يطلب تعبئة كافة البيانات الخاصة بالعامل. يجب مراجعة كافة البيانات. انقر على زر إرسال.

تقديم بلاغ تغيب عن العمل عبر منصة أبشر 1447

تعتبر منصة أبشر من المنصات الرقمية التي تقدم عدد من الخدمات الإلكترونية، وقد أعلنت المنصة عن خدمة إلكترونية تساعد أصحاب الأعمال في تقديم بلاغ التغيب عن العمل عبر الإنترنت بشكل سريع، ونحن سوف نوضح لكم الخطوات التي يجب أن يتم اتباعها وهي:

زيارة منصة أبشر الإلكترونية “من هنا“. يجب تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال أبشر أفراد. من الصفحة الرئيسية انقر على الخدمات الإلكترونية. انقر على خدمات الجوازات. اضغط على خدمة التبليغ عن تغيب عامل عن العمل. يطلب تعبئة مجموعة من البيانات ( رقم الإقامة – تاريخ أول تغيب له). يجب مراجعة كافة البيانات. انقر على زر إرسال الطلب. سوف يتم إرسال رسالة نصية تؤكد على نجاح عملية التقديم.

