استقبل ولي العهد السعودي الرئيس المصري في قصر نيوم لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

بيروت - نادين الأحمد - استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم في قصر نيوم، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين المملكة ومصر وسبل تطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأحداث الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في فلسطين.

وحضر الاستقبال من الجانب السعودي صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

فيما مثل الجانب المصري معالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد.