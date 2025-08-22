تقدير محافظ جدة لتبرع ولي العهد بالدم وإطلاق الحملة الوطنية السنوية

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تبرع سمو ولي العهد بالدم يثمنه محافظ جدة

رفع صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، محافظ جدة، الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، لتبرعه بالدم وإعلانه بدء الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم.

حرص سمو ولي العهد على المبادرات الصحية

أكد سمو ولي العهد، أيده الله، أن إطلاق الحملة يعكس الالتزام بتعزيز ثقافة العطاء والتكافل المجتمعي، مثنيا على حرص سموه على صحة المواطنين والمقيمين.

الدعاء لحفظ المملكة وقيادتها

وسأل سمو ولي العهد الله عز وجل أن يحفظ المملكة وقيادتها الرشيدة، وأن يديم عليها نعمة الأمن والرخاء.